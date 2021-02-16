Неизвестный купил самую дорогую квартиру Азии

Китайская компания CK Asset Holdings продала в Гонконге самую дорогую квартиру Азии. Сумма сделки побила рекорд 2017 года. Имя нового владельца объекта осталось неизвестно. Об этом сообщает Bloomberg.
Покупатель отдал за жилье площадью 314 квадратных метров 59 миллионов долларов (более 4,3 миллиарда рублей). Роскошная пятикомнатная квартира находится в престижном районе Мид-левелс на улице 21 Borrett Road. В стоимость вошли и три парковочных места для автомобилей. У жильцов дома также есть доступ на крышу и в бассейн.
По словам экспертов, подобная активность свидетельствует о восстановлении рынка элитной недвижимости. До этого момента самой дорогой квартирой в Азии считались апартаменты в комплексе Mount Nicholson, проданные четыре года назад.
В январе в США выставили на продажу самый дорогой дом за всю историю страны, который называется The One. Он принадлежит американскому кинопродюсеру Найлу Найами и находится в престижном районе Лос-Анджелеса. Дом занимает площадь 9,8 тысячи квадратных метров. Владелец попросил за объект 340 миллионов долларов (на тот момент 25 миллиардов рублей).