Неизвестный купил самую дорогую квартиру Азии

Китайская компания CK Asset Holdings продала в Гонконге самую дорогую квартиру Азии. Сумма сделки побила рекорд 2017 года. Имя нового владельца объекта осталось неизвестно. Об этом сообщает Bloomberg.

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Покупатель отдал за жилье площадью 314 квадратных метров 59 миллионов долларов (более 4,3 миллиарда рублей). Роскошная пятикомнатная квартира находится в престижном районе Мид-левелс на улице 21 Borrett Road. В стоимость вошли и три парковочных места для автомобилей. У жильцов дома также есть доступ на крышу и в бассейн.

По словам экспертов, подобная активность свидетельствует о восстановлении рынка элитной недвижимости. До этого момента самой дорогой квартирой в Азии считались апартаменты в комплексе Mount Nicholson, проданные четыре года назад.

В январе в США выставили на продажу самый дорогой дом за всю историю страны, который называется The One. Он принадлежит американскому кинопродюсеру Найлу Найами и находится в престижном районе Лос-Анджелеса. Дом занимает площадь 9,8 тысячи квадратных метров. Владелец попросил за объект 340 миллионов долларов (на тот момент 25 миллиардов рублей).

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