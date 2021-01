Самый дорогой дом в США выставили на продажу

Самый дорогой дом за всю историю США выставили на продажу в престижном районе Лос-Анджелеса (штат Калифорния) Бель-Эйр. За особняк под названием The One просят 340 миллионов долларов (25 миллиардов рублей). Об этом пишет The Sun.

Издание сообщает, что здание площадью 9,8 тысячи квадратных метров является и самым большим частным домом в мире. The One находится на возвышенном участке в два гектара и как будто парит над Лос-Анджелесом.

Особняк вмещает 21 спальню, 42 ванные комнаты, пять бассейнов, площадку для кегельбана с четырьмя дорожками, гараж на 30 автомобилей, кинотеатр, а также отдельное крыло для проведения благотворительных вечеров. Интерьеры отличаются простой мебелью и нейтральной цветовой гаммой. Дом украшают произведения современного искусства.

Владельцем объекта является американский кинопродюсер и девелопер Найл Найами. Он начал строительство The One еще в 2013 году, для работ понадобилось более 600 человек. Архитектор проекта Пол Маклин заявил, что дом задумывался как квинтэссенция жизни в Лос-Анджелесе. Поэтому весь центр города можно будет увидеть со смотровой площадки в здании.

Нынешняя цена The One выше более чем в два раза стоимости самого дорогого дома, когда-либо проданного в США. Он находится в Хэмптоне (штат Нью-Йорк), в 2014 году за него отдали 137 миллионов долларов. «Когда у тебя есть нечто столь же редкое, как "Мона Лиза", ты можешь просить за это столько, сколько захочешь», — заявил Найами. Так он ответил на критику якобы нереалистичной стоимости The One.

