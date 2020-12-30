Названы главные покупатели недвижимости в США среди россиян

Главными покупателями недвижимости в США в ноябре-декабре 2020 года стали жители столицы и Московской области — на них пришлось 41,4 процента запросов. Больше всего москвичей интересовали объекты в Нью-Йорке, а также в Майами и Лос-Анджелесе. Об этом говорится в материале компании Barnes Moscow, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Второе место заняли петербуржцы — 8,3 процента запросов. Покупателей из этого города тоже в большей степени интересовала недвижимость Нью-Йорка. В два раза меньше запросов пришлось на объекты в Лос-Анджелесе.

Еще в качестве основных российских покупателей в США эксперты назвали жителей Краснодара — 3,6 процента. За указанный период их интересовали только объекты Нью-Йорка. В целом запросы на американскую недвижимость поступали от представителей 186 российских населенных пунктов.

Спрос на недвижимость в США с января по ноябрь 2020-го оказался на 11,3 процента выше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в ноябре рост обращений составил 11,7 процента по сравнению с октябрем текущего года.

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