Названы любимые страны россиян для покупки зарубежного жилья

Самыми популярными среди россиян странами для покупки недвижимости за рубежом стали Португалия, Греция, Кипр, Мальта и Испания. Об этом сообщила директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank Марина Шалаева в беседе «Известиями».

Отмечается, что для получения гражданства пользуются популярностью Мальта, а также страны Карибского бассейна, включая Мексику, Доминиканскую Республику, Коста-Рику.

Шалаева добавила, что в течение года на 50 процентов увеличилось количество запросов на покупку зарубежной недвижимости под приобретение вида на жительство (ВНЖ) или гражданства.

Ранее в декабре стало известно, что продавцы квартир в Москве начали проводить кастинги среди покупателей. С начала 2020-го спрос на вторичную недвижимость в городе вырос более чем на треть, что позволяет собственникам жилья выбирать, кому отдавать свои квадратные метры.

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