Названа главная опасность для жилья россиян в новогодние праздники

Главная опасность для жилья россиян, которая может угрожать на новогодних праздниках, — затопление, а самая «дорогая» — пожар. Об этом говорится в исследовании компании «Сбербанк страхование» о страховых случаях за последние три года, сообщает ТАСС.

Больше всего чрезвычайных происшествий с недвижимостью случается в новогодние каникулы. В период с 25 декабря по 10 января в среднем зафиксирована одна тысяча страховых случаев против примерно 800 случаев в месяц в среднем по году.

Самой распространенной ситуацией эксперты назвали залив помещения — 68 процентов страховых случаев. Далее идут пожары — 11 процентов. Особенно часто они случаются в загородных домах. При этом пожары лидируют по размеру ущерба — на них приходится 60 процентов от общего объема страховых выплат. Чаще всего к возгоранию приводят фейерверки, бенгальские огни и неисправные елочные гирлянды.

Также в компании назвали и более редкие опасности, угрожающие жилью россиян. При встрече 2020 года шесть процентов страховых случаев пришлось на вред имуществу, правонарушения со стороны третьих лиц — пять процентов, стихийные бедствия — два процента.

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