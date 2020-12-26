Раскрыт способ защитить личные данные при аренде жилья

Каждый, кто заключает договор аренды жилья в письменном виде, рискует своими личными данными — они могут быть использованы неправильно и неправомерно. Об этом рассказал агентству «Прайм» заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

Эксперт посоветовал россиянам быть осторожными и осмотрительными при предоставлении личных данных арендатору или арендодателю. «Оцените адекватность поведения, перспективу заключения договора именно с этим партнером и только после того, как поймете, что будете сотрудничать, предоставляйте свои данные для составления соответствующего договора», — посоветовал адвокат.

Он также раскрыл способ защитить личные данные от неправомерного использования посредниками: им нужно давать минимум информации о себе, если нет уверенности, что именно это агентство или индивидуальный предприниматель будут в итоге участвовать в заключении договора аренды.

На сайтах крупных агентств, по словам Миронова, должно быть описание политики компании при работе с персональными данными. «Если таких правил поведения компаний вы не находите в открытых источниках, то либо найдите альтернативу, либо знайте, что ситуация требует повышенного внимания», — заключил специалист.

Ранее в декабре россиян предостерегли от поиска квартир через социальные сети. Эксперт отметил, что объявления в соцсетях зачастую не модерируются, то есть не проверяются. Он также подсказал способ выявить обман — можно самостоятельно проверить фотографии предлагаемого жилья при помощи поиска по изображениям.

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