Найдена самая большая квартира России

Самая большая квартира России из тех, что находятся в продаже, экспонируется в сочинском жилом комплексе «Королевский парк». Пентхаус площадью две тысячи квадратных метров оценили в 567 миллионов рублей. Об этом говорится в материале сервиса ЦИАН, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

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Даже на московском рынке есть всего несколько объектов с сопоставимыми размерами. Пятикомнатная недвижимость с садами, бассейном и зоной барбекю позволяет любоваться видом на море. Дизайн интерьеров разработал российский кутюрье Валентин Юдашкин. Пентхаус оснащен системой «умный дом», также будущий собственник получает доступ ко всей инфраструктуре комплекса. Такое жилье рассчитано на одного человека.

Вторую по метражу квартиру можно найти в Санкт-Петербурге — здесь экспонируется недвижимость площадью 904 квадратных метра. Пентхаус на Воскресенской набережной с панорамными видами на город стоит 249 миллионов рублей. Пространство делится на три уровня, которые связаны между собой гидравлическим лифтом. Также предоставляется три машино-места в подземном паркинге в отдельном закрытом боксе.

Замыкает тройку лидеров трехуровневая квартира в подмосковном поселке Заречье. Недвижимость площадью 880 квадратных метров оценили в 150 миллионов рублей. Трехуровневое жилье вмещает четыре спальни, три гостиные, два кабинета, сауну, три балкона и лоджию.

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