В России начали исчезать «бабушкины» квартиры

На российском рынке съемного жилья начали исчезать так называемые «бабушкины» квартиры — в советских домах типовой застройки 1950-1991 годов отмечена минимальная доля (3,3 процента) от общего объема лотов, сдающихся в аренду. Об этом говорится в материале сервиса ЦИАН, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Больше всего съемных квартир находится в новостройках — в зданиях, введенных в эксплуатацию с 2010 года и позже, в аренду сдается в среднем 7,4 процента квартир. Максимальные показатели зафиксированы в Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирске — в этих городах они достигают 9-12 процентов.

Материалы по теме Интимная зона У каждого второго жителя Земли нет нормального туалета. Как это угрожает жизням миллионов людей? Как дома Снимать жилье в России становится все дешевле. Что выбрать: аренду или ипотеку?

По подсчетам аналитиков, в российских городах-миллионниках около 39 процентов доступных для аренды «однушек» находятся в хрущевках, а также в типовых панельных и блочных домах выше пяти этажей. Еще 10 процентов съемного жилья экспонируется в объектах, построенных в первой половине прошлого века или ранее.

Найти арендатора в квартиру в старом доме проще, чем в новом — 40 дней в среднем против 42. Быстрее всего недвижимость сдается в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Москве. Если говорить о ценах, то средняя ставка аренды типового советского жилья по стране равняется 14,9 тысячи рублей в месяц. Самые дорогие лоты экспонируются в Москве и Санкт-Петербурге (35,2 и 19,5 тысяч рублей в месяц), а самые дешевые — в Челябинске и Перми (10,8 и 11,9 тысячи рублей).

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru