Названы главные покупатели недвижимости в «Москва-Сити»

Главными покупателями недвижимости в столичном деловом центре «Москва-Сити» среди городов-миллионников без учета жителей Москвы и Подмосковья назвали петербуржцев. Доля запросов от них достигла более 32 процентов. Об этом говорится в материале компании Skolkovo Realty, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

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В ТОП-3 рейтинга в мае 2021 года вошли жители Нижнего Новгорода и Новосибирска с показателями в 11,4 процента и 9,8 процента соответственно. Ниже расположились жители Екатеринбурга (7,6 процента) и Воронежа (6,3 процента).

Менее пяти процентов доля запросов составила в Красноярске (4,9 процента), Самаре (4,4 процента) и Ростове-на-Дону (4,2 процента). Жители Омска, Челябинска и Казани продемонстрировали одинаковые показатели — по 3,7 процента. Меньше всех недвижимостью в высотках на Пресненской набережной интересовались в Перми и Уфе — 3,1 процента и 2,7 процента, соответственно.

В декабре 2020 года больше всех недвижимостью в деловом центре также интересовались жители Санкт-Петербурга с показателем в 9,3 процента. В ТОП-3 вошли Нижний Новгород с долей запросов в 4,3 процента, и Новосибирск — 3,4 процента. В числе потенциальных покупателей оказались жители Омска, Екатеринбурга, Краснодара, Казани, Саратова, Воронежа и Самары.