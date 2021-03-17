«Москва-Сити» останется без апартаментов

Столичный деловой центр «Москва-Сити» в 2021 году может остаться без готовых апартаментов на первичном рынке, если темпы 2020 года по продаже лотов сохранятся. Об этом говорится на сайте компании «БЕСТ-Новострой».

До 20 процентов всех продаж в высокобюджетном сегменте Москвы в прошлом году пришлись на четыре проекта на территории центра. Сюда относят небоскребы «Башня Федерация», Neva Towers, МФК «ОКО» и «Город столиц». Темпы сокращения предложения в них тогда колебались от 2 до 42 процентов в месяц, что означает высокую вероятность полной распродажи объемов уже в 2021 году.

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Цены на недвижимость в высотках также росли, средняя стоимость «квадрата» увеличилась за год почти на 31 процент. Примерно такую же динамику наблюдали в центре Москвы в элитных проектах внутри Бульварного кольца.

«Если есть возможность поселиться в том же здании, где находится офис, там же ходить в ресторан, за покупками и в фитнес, а на подземной парковке держать автомобиль, используя в качестве основного транспортного средства только лифт, это позволяет существенно ограничить социальные контакты без остановки активной бизнес-деятельности. Этим и обусловлены высокие продажи в "Сити" в прошлом году», — объяснили аналитики.

Резерв нового предложения на территории делового центра может сформировать новый небоскреб One Tower, который должен стать самым высоким офисно-жилым зданием Европы, однако информации о продажах в этом проекте пока что нет.

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