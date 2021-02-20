Небоскреб для чиновников в «Москва-Сити» улучшили за миллиард рублей

Институт развития в жилищной сфере «Дом.рф», принадлежащий государству, потратил 1,2 миллиарда рублей на устранение недоделок в небоскребе «IQ-квартал» в деловом центре «Москва-Сити». Здание занимают федеральные министерства. Об этом пишет РБК со ссылкой на консолидированную финансовую отчетность компании за 2020 год.
Улучшить небоскреб «Дом.рф» должна была согласно договору дарения, по которому компания безвозмездно передала здание в собственность московского управления Росимущества. Условие об устранении недостатков также были прописаны в договоре аренды высотки, заключенном в начале 2020 года.
В пресс-службе госкомпании РБК рассказали, что деньги были потрачены на дополнительное оснащение помещений небоскреба с учетом потребностей чиновников. Нет никакой вины застройщика в том, что зданию потребовались доработки, подчеркнули в «Дом.рф».
Госкомпания в 2017 году выкупила «IQ-квартал» у девелопера «Галс-Девелопмент» за 25 миллиардов рублей. Общая стоимость помещений здания в настоящее время составляет 37,5 миллиарда рублей (эти данные указаны в отчетности «Дом.рф»). В небоскребе с весны 2019-го обосновались Минэкономразвития, Минпромторг, Минцифры и подведомственные структуры.
После переезда чиновников в Москве началась распродажа зданий министерств. Сначала «Дом.рф» выставила на торги бывшее здание Минэкономразвития центре города. Стартовая цена составила 2,7 миллиарда рублей.