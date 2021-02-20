Небоскреб для чиновников в «Москва-Сити» улучшили за миллиард рублей

Институт развития в жилищной сфере «Дом.рф», принадлежащий государству, потратил 1,2 миллиарда рублей на устранение недоделок в небоскребе «IQ-квартал» в деловом центре «Москва-Сити». Здание занимают федеральные министерства. Об этом пишет РБК со ссылкой на консолидированную финансовую отчетность компании за 2020 год.

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Улучшить небоскреб «Дом.рф» должна была согласно договору дарения, по которому компания безвозмездно передала здание в собственность московского управления Росимущества. Условие об устранении недостатков также были прописаны в договоре аренды высотки, заключенном в начале 2020 года.

В пресс-службе госкомпании РБК рассказали, что деньги были потрачены на дополнительное оснащение помещений небоскреба с учетом потребностей чиновников. Нет никакой вины застройщика в том, что зданию потребовались доработки, подчеркнули в «Дом.рф».

Госкомпания в 2017 году выкупила «IQ-квартал» у девелопера «Галс-Девелопмент» за 25 миллиардов рублей. Общая стоимость помещений здания в настоящее время составляет 37,5 миллиарда рублей (эти данные указаны в отчетности «Дом.рф»). В небоскребе с весны 2019-го обосновались Минэкономразвития, Минпромторг, Минцифры и подведомственные структуры.

После переезда чиновников в Москве началась распродажа зданий министерств. Сначала «Дом.рф» выставила на торги бывшее здание Минэкономразвития центре города. Стартовая цена составила 2,7 миллиарда рублей.

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