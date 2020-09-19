Турист попытался без страховки залезть на самый высокий небоскреб в Париже

Полиция Парижа задержала мужчину, который пытался без страховки забраться на самый высокий в городе небоскреб — Монпарнас. Его высота достигает 209 метров, пишет France Bleu.

«Скалолазом» оказался польский турист. На половине пути вверх его остановили спасатели и передали в руки правоохранителей.

В июле сообщалось, что в Казахстане полицейский прыгнул с 13-го этажа, пытаясь поймать преступника-педофила. Вместе они пролетели два этажа и приземлились на террасу. По словам правоохранителя, прыгая из окна, он не знал, есть ли внизу терраса. «В голове была только одна мысль — задержать его, и ни о чем больше не думал», — отметил страж закона.