В Китае «разрубили» небоскреб

В городе Шэньчжэнь на юго-востоке Китая «разрубили» небоскреб. Такой вид создают три «небесные палубы», расположенные по бокам здания. По задумке авторов проекта, они будут служить смотровыми площадками с панорамным видом на город. Об этом сообщает Designboom.

Небоскреб высотой 200 метров получил название Prince Plaza. Он располагается на живописной территории между горами и морем. Для того чтобы можно было увидеть панорамный вид на местность, здание «разрубили» и оборудовали «небесными палубами» — смотровыми площадками. В качестве главного материала при строительстве использовали стеклянные панели, а «палубы» отделали конструкциями в виде шестиугольников. Таким образом окружающая природа отражается в фасаде небоскреба и создает на нем узор.

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Автором проекта выступило голландское архитектурное бюро OMA в лице архитекторов Дэвида Джаноттена (David Gianotten) и Бауке Альбады (Bauke Albada). Они планировали создать здание, которое бы гармонировало с окружающей территорией и было доступно для людей. «Prince Plaza отлично взаимодействует и с горами, и с морем, и с индустриальной инфраструктурой. Три «палубы» — важные элементы дизайна. Они как бы разрушают его монолитный фасад и являются общественными местами, где каждый может насладиться природой», — рассказывает Джаноттен.

Архитектурное бюро OMA (Office for Metropolitan Architecture) было основано в 1975 году в Роттердаме голландским архитектором Ремом Колхасом (Rem Koolhaas) и его партнерами. Недавно OMA и дизайнеры Шохей Шигемацу (Shohei Shigematsu) и Джейк Форстер (Jake Forster) представили проект масштабной реконструкции здания культовой ювелирной империи — Tiffany & Co на Пятой авеню. Она станет первой для этого флагманского магазина за последние 80 лет.

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