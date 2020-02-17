В США приказали укоротить небоскреб

Верховный суд Нью-Йорка (США) приказал укоротить строящийся в центре города небоскреб и демонтировать некое количество этажей — девелопер нарушил правила зонирования. Об этом сообщает телеканал CNN.

Жилой комплекс 200 Amsterdam расположен в районе Верхний Вест-Сайд, Манхэттен. 55-этажный небоскреб находится на завершающей стадии строительства. Стоимость однокомнатной квартиры в нем составляет 3,1 миллиона долларов (196 миллионов рублей), а четырехкомнатный пентхаус обойдется в 21 миллион долларов (1,3 миллиарда рублей). Девелопер SJP Properties достраивал 51 этаж высотки, когда суд обвинил его в нарушении правил городского зонирования. Согласно постановлению, застройщик должен снести все этажи, превышающие пределы. Кроме того, суд обязал мэрию отозвать разрешение на строительство здания, посчитав, что его нельзя было выдавать еще на этапе подготовительных работ.

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Нарушения правил были выявлены еще в 2017 году. Муниципальное художественное общество совместно с комитетом по экологическому развитию Нью-Йорка обвинили SJP Properties в ряде манипуляций. По их мнению, застройщик провел ряд махинаций, чтобы получить разрешение на строительство здания с большим количеством этажей, чем разрешено на данной территории. Президент общества Элизабет Гольштейн назвала происходящее значимым событием, добавив, что оно станет показательным примером для других девелоперов.

По данным CNN, SJP Properties планирует обжаловать обвинение в суде на основании предварительных экспертиз. Однако, по мнению адвоката застройщика, это дело будет сложным и дорогостоящим.

В конце января в Майами (штат Флорида, США) завершилось строительство 62-этажного небоскреба, имеющего вид скелета. Небоскреб One Thousand Museum, который строился около семи лет, состоит более чем из 4,8 тысячи кусков армированного стекловолокном бетона. Его спроектировала иракско-британский архитектор Заха Хадид.

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