Легендарный небоскреб подсветили в честь погибшего Коби Брайанта

Один из самых высоких небоскребов США и мира Empire State Building подсветили в честь погибшего в авиакатастрофе баскетболиста NBA Коби Брайанта цветами его спортивного клуба. Об этом сообщается на официальном сайте высотки.

В ночь на 27 января над Нью-Йорком зажглись золотые и фиолетовые огни — цвета баскетбольного клуба Los Angeles Lakers, в котором состоял знаменитый спортсмен. В Twitter достопримечательности говорится, что таким образом было решено почтить память легенды баскетбола, который служил источником вдохновения для миллионов жителей планеты.

Коби Брайант погиб 26 января во время крушения частного вертолета в Калифорнии. Вместе с ним разбились его 13-летняя дочь и еще семь человек.

Спортсмен Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) в течение 20 лет играл за команду Los Angeles Lakers. Он завоевал пять чемпионских титулов и 18 раз принимал участие в Матче всех звезд Национальной баскетбольной лиги. В составе сборной США Брайант дважды выигрывал золото Олимпийских игр.

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