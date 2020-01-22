В США достроили последний проект Захи Хадид

В Майами (штат Флорида, США) достроили последний проект иракско-британского архитектора Захи Хадид — 62-этажный небоскреб One Thousand Museum в виде экзоскелета. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

На строительство высотки ушло семь лет. Она состоит более чем из 4,8 тысячи кусков армированного стекловолокном бетона.

В башне 84 квартиры. Больше половины из них (около 64 процентов) раскупили еще с начала продаж в 2013 году, пишет Business Insider. Оставшиеся предлагают по цене от от 5 до 25 миллионов долларов (310 миллионов — 19,2 миллиарда рублей). Общая стоимость строительства составила чуть менее 300 миллионов долларов (18,6 миллиарда рублей).

К услугам жильцов панорамный ресторан, вертолетная площадка на крыше, двухуровневый аквацентр с крытым бассейном, фреш-бар и салон красоты. «Мы хотели, чтобы он [дом] был как пятизвездочный отель», — рассказал изданию один из разработчиков проекта.

Ранее стало известно, что архбюро Захи Хадид построит в английском графстве Глостершир первый в мире деревянный стадион для футбольного клуба Forest Green Rovers.

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