В Южной Корее построили дом из игры Minecraft

В Сеуле (Южная Корея) построили многоквартирный дом, напоминающий постройки из компьютерной игры Minecraft. Об этом сообщается на сайте архитектурного бюро Aoa Architects, которое спроектировало здание.

Дом расположен на западных окраинах города в районе Мапхогу. Проектировщики объединили бельгийский ступенчатый фронтон (завершение фасада здания, ограниченное скатами крыши по бокам и карнизом у основания) и стилистику игры Minecraft.

Всего в доме четыре этажа. Он рассчитан на пять семей. Четыре «однушки» расположены на первом и втором этажах, а третий отдан под просторную «двушку» с выходом на две террасы и мансарду. Доступ на крышу имеется у всех жильцов дома — для этого есть сквозная лестница. На цокольном этаже архитекторы разместили парковку и магазины.

Рациональное решение по строительству доступного жилья в Мексике предложила некоммерческая организация New Story. К концу 2020 года она планируют построить первый в мире поселок, используя технологии печати на 3D-принтере. Туда переселят бедное население, живущее в сейсмоопасной зоне штата Табаско.

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