Мужчина построил в подарок жене дом-самолет

Житель Абуджи (Нигерия) построил необычный дом в виде самолета в подарок жене, которая любит путешествовать. Об этом сообщает Reuters.

Саид Джаммал начал стройку более двадцати лет назад, сообщает «Би-би-си». Нигериец уточнил, что это не переделанный самолет, а трехэтажная бетонная конструкция, выполненная по образцу. На хвосте самолета изображены национальные символы: нигерийский флаг с одной стороны и герб Ливана с другой.

Один из сыновей Джаммала Мохаммед рассказал, что, будучи еще двенадцатилетним подростком, каждый день после школы помогал отцу строить самолет. Сам Джаммал надеется, что дом станет туристической достопримечательностью в Абудже.

Внутри здания есть несколько гостиных, спален и даже трон, на котором любит сидеть глава семьи. Джаммал даже построил небольшую модель самолета, которую разместил в своем кабинете. На территории дома также имеются гостевой дом, мечеть, бассейн, сад и гараж.

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