Украинка утеплила дом тысячами бутылок

Жительница села Озера, расположенного в Полтавской области Украины, использовала 5 тысяч стеклянных бутылок для утепления своего дома. Об этом сообщает портал «Факты».

Раньше Вере Ивашко приходилось отдавать по тысяче гривен (2,7 тысячи рублей) в месяц за электроэнергию из-за постоянно работавшего обогревателя, теперь она тратится только на дрова — запас на весь зимний сезон обходится в полторы тысячи гривен (4 тысячи рублей). Усовершенствовать теплоизоляцию дома удалось с помощью стеклотары и цементного раствора — стены здания буквально обшиты бутылками.

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Ивашко рассказала «Фактам», что пустые бутылки она собирала на улицах села и на свалках, кроме того, со временем отдавать ей тару стали соседи. На участке женщины бутылками выложены дорожки, из них же сделаны забор, туалет, пол в гостиной. «Принцип укладки такой же, как и дорожек во дворе, только вместо цемента использовала теплый материал — глину, — поделилась селянка. — Сверху высохший пол покрыла линолеумом. Это нижняя воздушная подушка. Ну и в конце обложила все стены и фронтон стеклом. Теперь вся моя хата оказалась в воздушных подушках, поэтому в ней тепло. Об электрическом обогревателе давно забыли».

По словам украинки, она вынуждена была придумать способ сэкономить на электричестве из-за тяжелой болезни 22-летней дочери — почти все заработки уходят на ее лечение.

В октябре стало известно, что россиянам могут предложить оплачивать проезд пустыми бутылками. На станциях метро и платформах железной дороги планируется устанавливать фандоматы, в которые можно будет сдавать пластиковые и стеклянные бутылки, а также алюминиевые банки. За каждую бутылку или банку человеку будут начисляться бонусы на транспортную карту.

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