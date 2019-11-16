Жители российского города бросились на поиски долларов в бутылках

Жители Челябинска массово бросились искать бутылки с сотней долларов после первого показа эфира телешоу «Орел и решка», который снимали на Южном Урале. Об этом сообщает сайт «Первый областной».

Как пишет издание, съемки передачи прошли еще в сентябре. По традиции ведущие в конце программы прячут одну бутылку с сотней долларов, однако в этом сезоне они оставляют пять купюр в разных местах.

Очевидцы сообщили журналистам, что огромное число людей толпится на улице Энергетиков напротив дома 36, где, предположительно, спрятана одна из бутылок. Пока клад никто не обнаружил.

На территории Челябинска спрятаны еще три бутылки, а еще одну ведущая отвезла на Зюраткуль во время поездки на озеро Тургояк.

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