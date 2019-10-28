Девушка бросила бутылку с посланием в океан и получила ответ через пару месяцев

Послание в бутылке, брошенное в воду в штате Нью-Джерси, США, за десять недель доплыло до канадского Ньюфаундленда. Об этом сообщает сайт Northjersey.com.

В мае Холли Романек (Holly Romanek) со своей матерью и другими членами семьи гостила в городе Сэнди-Хук. Она решила отправить сообщение в пустой бутылке из-под холодного кофе и бросила сосуд в воду.

Материалы по теме Бутылка судьбы Они искали любовь и нашли ее на дне

В отправленном ею сообщении говорилось: «Эту бутылку бросили в Атлантический океан в Сэнди-Хук, Нью-Джерси. Надеемся, что у того, кто нашел ее, все хорошо. Если захотите, напишите мне на электронную почту. Брошено в океан 19 мая 2019 года. Надеемся, эта бутылка порадует нашедшего ее человека», — написала женщина и пририсовала смайлик.

Романек рассказала, что недавно получила ответ от мужчины, который сообщил ей, что нашел бутылку на скалах в бухте Флатрок, на острове Ньюфаундленд. Он пояснил, что обнаружил бутылку 31 июля, то есть примерно через десять недель после того, как ее бросили в океан. Послание преодолело 1885 километров.

Ранее сообщалось, что жители австралийского городка Агнес Уотер, штат Квинсленд, нашли бутылку с посланием, брошенную в океан в Сиднее, расположенном более чем на полторы тысячи километров южнее. Письма в бутылке решили отправить семья и друзья 14-летней девушки, скончавшейся от рака, в знак прощания с ней.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!