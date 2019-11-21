Российский миллиардер выставил на продажу «космический корабль»

Особняк миллиардера Владислава Доронина, построенный в качестве свадебного подарка супермодели Наоми Кэмпбелл, выставили на продажу в подмосковном поселке Барвиха за 6,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Дом сконструирован в виде космического корабля и находится в лесу рядом с Рублево-Успенским шоссе. Это второй российский проект знаменитого архитектора Захи Хадид и единственный в мире частный жилой дом, в создании которого она участвовала.

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Площадь четырехэтажного особняка равняется 2,7 тысячи квадратных метров. Нижний этаж находится под землей, а верхний, где есть только спальня, возвышается на 35 метров. Также в доме есть 20-метровый бассейн, спа-комплекс, спортзал, японский сад и ночной клуб.

Риелторы заявили принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК, что особняк выставлен на продажу давно, с октября 2016 года. Однако стоит он не 6,4 миллиарда, а 9,6 миллиарда рублей (150 миллионов долларов). Такую цену при нынешней экономической ситуации эксперты назвали «нереальной».

В октябре 2019 года самый дорогой частный дом в Москве стоил 438 миллионов рублей. Трехуровневый таунхаус занимает площадь в 551 квадратный метр. Здание находится на Долгоруковской улице (Тверской район).

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