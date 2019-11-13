Электрики обесточили особняк «газового короля Кавказа»

В Ставрополе коммунальщики обесточили из-за долгов по ЖКУ особняк Рауля Арашукова — экс-советника гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» и отца бывшего сенатора Рауфа Арашукова. Об этом пишет газета «Ставропольские ведомости».

Электрики «Ставропольэнергосбыта», по данным издания, перерезали питающие дом провода из-за задолженности в 189 тысяч рублей. Сам особняк находится в исторической части города (Крепостная гора).

В марте 2019 года Раулю Арашукову было предъявлено обвинение в хищении газа на 31 миллиард рублей, который «Газпром» поставлял в Дагестан, Ставропольский край и Карачаево-Черкесию. Мужчину задержали после того, как его сына, 30-летнего сенатора Рауфа Арашукова, обвинили в участии в ОПГ и двух убийствах.

В октябре 2019 года по делу также были задержаны четвероюродный брат Арашукова-младшего Беслан и брат жены Рауфа Арашукова Ахмед Коцба — замдиректора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь».

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