Арестованному сенатору Арашукову нашли замену

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов назначил Крыма Казанокова членом Совета Федерации от региона вместо арестованного Рауфа Арашукова. Об этом он сообщил в своем Instagram во вторник, 25 июня.

Он выразил уверенность в том, что Казаноков будет ответственно работать над развитием парламентаризма и решением социально-экономических задач республики.

Материалы по теме «Был всесилен и всевластен, делал, что хотел» Сенатора с Кавказа обвиняют в убийствах и бандитизме. Его отец мог похитить миллиарды

56-летний Казаноков был членом верхней палаты парламента от Карачаево-Черкесской Республики с февраля по сентябрь 2016 года.

Совет Федерации лишил Рауфа Арашукова, обвиняемого в организации убийств, статуса сенатора 22 мая. Причиной послужило несвоевременное предоставление декларации о доходах.

Арашуков был задержан 30 января в стенах Совфеда. Его обвиняют в организации нескольких убийств в 2010 году, а также в участии в организованном преступном сообществе. Бывший сенатор свою вину не признает, а также заявляет о заказном характере уголовного дела.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!