Россиянин показал номер в хостеле небоскреба «Москва-Сити» за тысячу рублей

Российский турист показал номер в небоскребе «Москва-Сити» за тысячу рублей в сутки. Описанием комнаты и фотографиями Максим Захаров поделился в своем блоге на платформе «Яндекс Дзен».

Как отметил Захаров, хостел в деловом центре, о существовании которого «многие даже не подозревают», находится на 43-м этаже башни «Империя». Для того чтобы попасть внутрь, необходимо обзавестись пропуском: нужно позвонить на ресепшн, запросить карточку, а затем подняться с ней наверх.

«Внутри башня похожа на обычный дом с офисами. В подобном "офисе" и находится хостел. Сразу при входе, как и положено, есть ресепшн из старых чемоданов. После оплаты (правда, только переводом или наличными, что не очень удобно), выдают тапочки и показывают комнату», — рассказал турист.

По его словам, в хостеле есть два варианта номеров: общие и только женские. В общих стоят шесть кроватей со шторками и полочками для телефонов с розеткой и USB-зарядками, а также ящики для личных вещей. Кроме того, для гостей оборудована кухня и зона отдыха с диванами.

Стоимость проживания в хостеле составляет две тысячи рублей, но блогеру благодаря скидке, предоставленной сервисом бронирования, сутки обошлись почти в два раза дешевле — 1160 рублей. В указанную сумму был включен завтрак, правда, по словам туриста, выбор оказался «не очень богат»: каша, блинчики и мед.

Но самое главное в объекте размещения, отметил блогер, — это виды. Из окон открывается панорама на другие башни делового центра и город с высоты птичьего полета. «Думаю, что это один из лучших хостелов, в котором я бывал за всю историю моих путешествий. Если честно, стоимость проживания высока, но оно того стоит», — подытожил он.

Ранее эксперты оценили безопасность и возможные риски проживания в отеле или гостинице во время пандемии коронавируса. Они пришли к выводу, что в процессе путешествия туристам гораздо безопаснее выбирать для размещения с семьей или друзьями отдельный дом, а не отельный номер.