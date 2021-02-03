Рекордно большую квартиру нашли в Москве

Самая большая московская квартира (из числа представленных на рынке новостроек) имеет площадь 2,18 тысячи квадратных метров. Это апартаменты в одном из небоскребов комплекса «Башня Федерация» в деловом центре «Москва-Сити», следует из материалов базы ЦИАН, предоставленных «Ленте.ру».

По данным аналитиков, рекордно большая квартира продается за 2,6 миллиарда рублей. «Неудивительно, что за четыре с лишним года, прошедших с момента сдачи комплекса, для лота так и не нашелся покупатель», — отмечают в ЦИАН. У рассматриваемых апартаментов целый ряд уникальных характеристик, включая наличие стеклянного купола 12-метровой высоты и 360-градусного обзора из окон.

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Второе место в списке гигантских квартир занял лот за 487 миллионов рублей — это 497-метровая квартира в жилом комплексе клубного типа «Дом на Тишинке». Из окон пентхауса открываются виды на башни «Москва-Сити», храм Христа Спасителя, Кремль и на достопримечательности Арбата.

Огромные квартиры эксперты также нашли в домах на Кутузовском проспекте, в Газетном переулке, на улице Ефремова, между проспектом Мира и парком Сокольники и напротив Кремля. Площадь других лотов, попавших в топ-10, — от 350 до 428 квадратных метров, цена — от 170 миллионов до 725 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что самая дорогая московская квартира стоит 2,7 миллиарда рублей. Она расположена в одном из элитных жилых комплексов в центре города, в Гранатном переулке. По данным риелторов, общая площадь пентхауса — 950 квадратных метров, из которых только кухня занимает 100 «квадратов». В квартире две просторных террасы, высокие потолки (под три метра), четыре совмещенных санузла. Из панорамных окон открывается вид на все стороны света. Пентхаус свободной планировки и продается без ремонта.

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