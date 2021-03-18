В «Москва-Сити» продали апартаменты на миллиарды рублей

В московском деловом центре «Москва-Сити» закрыли крупнейшую сделку за всю историю рынка апартаментов в кластере. Речь идет о продаже двух этажей стоимостью 2,1 миллиарда рублей. Об этом говорится в материале компании Skolkovo Realty, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Отмечается, что это девять объектов общей площадью более 2,3 тысячи квадратных метров, все они расположены выше 90-го этажа. Метраж каждого лота равняется 156-456 «квадратам».

«Уникальность сделки состоит в том, что найти целый этаж в кластере сейчас очень сложно. На данный момент самый дорогой объект на Пресненской набережной продается за 2,6 миллиарда рублей. Площадь объекта превышает две тысячи квадратных метров», — рассказали в компании.

Ранее в «Москва-Сити» продали «платиновый этаж» более чем за один миллиард рублей. Площадь объекта равняется примерно двум тысячам квадратных метров. Он отличается прекрасными видовыми характеристиками, а также высокими потолками в четыре метра.

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