Подсчитана стоимость недвижимости в «Москва-Сити»

Стоимость квадратного метра в столичном деловом центре «Москва-Сити» начинается от 400 тысяч рублей. Об этом говорится в материале компании Skolkovo Realty, поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

Самый дорогой «квадрат» оценили в 1,8 миллиона рублей. Площадь такого объекта равняется 460 квадратным метрам. Если говорить о стоимости самих лотов в «Москва-Сити», то больше всего придется отдать за трехэтажный пентхаус в 2,2 тысячи «квадратов» — за него просят 2,6 миллиарда рублей.

По подсчетам экспертов, минимальные расценки на недвижимость начинаются от 12,7 миллиона рублей. Такой бюджет позволит стать владельцем однокомнатного апартамента площадью 24,7 квадратного метра. Лот расположен на 21-м этаже.

Спрос на объекты «Москва-Сити» вырос в 2020 году на 25 процентов по сравнению с 2019-м. Число обращений покупателей в ноябре текущего года увеличилось на 23,2 процента по отношению к ноябрю прошлого года.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru