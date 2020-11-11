Недвижимость в «Москва-Сити» стала еще востребованнее

Недвижимость в столичном деловом центре «Москва-Сити» стала еще востребованнее — спрос на нее в октябре 2020 года вырос на четыре процента по сравнению с прошлым месяцем. Притом число запросов растет с начала лета текущего года. Об этом говорится в материале компании Skolkovo Realty, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Всего с января по октябрь 2020-го количество обращений касаемо покупки недвижимости в деловом центре выросло на 25,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На данный момент самый бюджетный жилой объект в «Москва-Сити» можно приобрести от 12,5 миллиона рублей. За такие деньги продается студия площадью 24,2 квадратного метра. Наиболее дорогой лот экспонируется за 2,6 миллиарда рублей. Площадь объекта составляет 2,1 тысячи квадратных метров.

Эксперты сообщили, что востребованность данной локации заметно выросла в связи с режимом самоизоляции. Одни люди, как говорят специалисты, спасают свои рублевые накопления, приобретая уникальную недвижимость. Другие покупают здесь объекты из-за того, что не смогли уехать, в связи с чем у них появилось больше времени на выбор подходящего варианта.

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