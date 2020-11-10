Продана самая дорогая однокомнатная квартира России

В комплексе небоскребов «Федерация» на территории делового центра «Москва-Сити» за 390 миллионов рублей продали апартаменты со свободной планировкой, сообщает РИА Новости.

Объект можно назвать самой дорогой однокомнатной квартирой, реализованной в России, заявил агентству представитель ЗАО «Башня Федерация». Общая площадь лота — 479 квадратных метров, высота потолков в помещении — 5,5 метра. Апартаменты расположены на 92-м этаже и имеют панорамное остекление. Имя покупателя элитной недвижимости не раскрывается.

Год назад стало известно, что родственники сирийского президента Башара Асада владеют как минимум 20 апартаментами в «Москва-Сити». По данным Financial Times, за последние шесть лет несколько членов семьи Махлуф, к которой относится Асад, приобрели, в том числе, 18 объектов недвижимости в «Городе Столиц» — расположенном в Сити комплексе из двух небоскребов. Сделки в основном проводились через офшорные ливанские компании.

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