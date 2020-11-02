Определена цена самого дорогого парковочного места в Москве

Самое дорогое парковочное место в Москве стоит 17,5 миллиона рублей. Оно расположено в двухуровневом подземном паркинге одного из клубных домов на Малой Бронной улице, свидетельствуют материалы международной консалтинговой компании Knight Frank, предоставленные «Ленте.ру».

Как определили аналитики, в сегменте де-люкс средняя стоимость стандартного машино-места в Москве составляет 7,4 миллиона рублей, в премиальном сегменте — 4,3 миллиона рублей. Все парковки из списка самых дорогих расположены в элитных жилых комплексах: Knightsbridge Private Park (максимальная цена машино-места — 15,9 миллиона рублей), Villa Grace (также 15,9 миллиона), башня «Федерация» (деловой центр «Москва-Сити», там представлены машино-места стоимостью до 15 миллионов рублей).

«Стоит отметить, что сейчас девелоперы пересматривают политику обеспечения проектов машино-местами, поскольку многие покупатели стали отказываться от личных автомобилей. На текущий момент для проектов уровня де-люкс коэффициент обеспеченности машино-местами составляет в среднем 1,9, для премиальных показатель ниже — в среднем 1,4», — отмечают эксперты.

В январе 2020-го водитель Mercedes поделился легким способом завладеть парковочным местом. Владелец авто разместил в Instagram видеозапись, на которой видно, как он заказывает такси в приложении «Яндекс.Такси», однако указывает не свое реальное местоположение, а другой адрес. Затем его заказ принимает водитель стоящего неподалеку от него автомобиля. Как только машина отъезжает, водитель Mercedes отменяет заказ и занимает освободившееся парковочное место. Многие посчитали изобретенный мужчиной способ неэтичным.

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