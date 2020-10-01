Россиянин взорвал автомобиль соседки из-за места на парковке

Ленинский районный суд Перми приговорил к условному сроку местного жителя, который взорвал автомобиль соседки из-за места на парковке. Об этом в четверг, 1 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевой полиции.

58-летний мужчина признан виновным в незаконном хранении взрывчатых устройств и повреждении имущества. Ему назначено наказание в виде 4,5 года лишения свободы условно. Кроме того, он должен заплатить штраф в 50 тысяч рублей.

Вечером 8 октября 2019 года у дома на Комсомольском проспекте в Перми был взорван Nissan Qashqai. Под правым передним колесом автомобиля полиция обнаружила остатки самодельного взрывного устройства. Также была повреждена припаркованная рядом машина. Общий ущерб составил более 700 тысяч рублей. В результате инцидента никто не пострадал.

Через неделю после взрыва был задержан подозреваемый. У него полицейские нашли еще одно взрывное устройство и предметы конспирации — парик и накладные усы. Еще две бомбы были обнаружены во дворе дома подозреваемого. Следователи выяснили, что несколько месяцев назад у мужчины произошел конфликт с владелицей взорванного автомобиля из-за парковочного места во дворе дома. Все это время он вынашивал план мести. Во время допросов он свою вину не признал.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться