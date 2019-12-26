Взорван автомобиль с российским чиновником

На главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова совершено покушение. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Взрыв на улице Ильинской поселка Рамонь прогремел в тот момент, когда чиновник открыл дверь своего автомобиля Kia Sorento. Он получил тяжелые ранения и был доставлен в реанимацию местной больницы.

Самодельное взрывное устройство, предположительно, было установлено на пороге машины.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливается тип взрывного устройства.

Территорию уже обследовали два наряда кинологов, но больше ничего опасного не нашли.

Предварительная версия — покушение на Фролова связано с его профессиональной деятельностью.

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