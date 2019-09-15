В российском городе взорвался газ в машине с двумя детьми

В городе Тихорецк Краснодарского края в автомобиле, в котором находилась семья с двумя детьми, взорвался газовый баллон. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на Следственный комитет по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел на Ленинградской улице. В автомобиле ВАЗ-2109 загорелся и взорвался баллон. Очевидцы вызвали пожарных и врачей, семью с детьми госпитализировали. Их состояние не уточняется.

В МЧС изданию рассказали, что прибывшие на место пожарные обнаружили две горящие машины. Взрыв также повредил кровлю стоящего рядом магазина. Следствие назначило пожаротехническую и судебно-медицинскую экспертизы.

По данным Telegram-канала Baza, автомобиль вспыхнул после короткого замыкания. Канал отметил, что жизни людей ничего не угрожает.

Ранее в Красноярске произошел взрыв в жилой многоэтажке. Из-за происшествия деформировалась стена между мусоросборником и первым этажом первого подъезда. Из здания эвакуировали 37 человек, в том числе троих детей. По предварительным данным, никто не пострадал.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru