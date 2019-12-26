Появилось фото взорванного с российским чиновником автомобиля

Появилось первое фото после взрыва автомобиля Kia Sorento главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова. Его опубликовал телеканал РЕН ТВ.

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На корпусе машины видны отметины после срабатывания взрывного устройства. Фролов получил тяжелые ранения и находится в реанимации.

Соседка чиновника Юлия Селиванова рассказала, что в момент взрыва она как раз вышла из подъезда и увидела лежащего на земле окровавленного мужчину, передает Telegram-канал Mash. По ее словам, раненого Фролова увезла в больницу оказавшаяся рядом девушка. Такая оперативность спасла чиновника, который мог бы скончаться от потери крови до приезда скорой помощи.

Видео с места происшествия публикует КП в своем Telegram-канале.

@truekpru / Telegram

Ранее 26 декабря сообщалось о покушении на Фролова. Взрыв на улице Ильинской поселка Рамонь прогремел в тот момент, когда чиновник открыл дверь своего автомобиля. Самодельное взрывное устройство, предположительно, было установлено на пороге машины.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливается тип взрывного устройства.

Территорию уже обследовали два наряда кинологов, но больше ничего опасного не нашли.

Предварительная версия — покушение на Фролова связано с его профессиональной деятельностью.

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