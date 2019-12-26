Появилась версия подрыва автомобиля российского чиновника

Главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова, чей автомобиль был подорван, хотели не убить, а запугать. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, если бы чиновника хотели убить, то последствия были бы куда серьезнее. Он уточнил, что взрыв произошел около 8:00 26 декабря, когда Фролов открывал дверь служебной машины Kia Sorento.

Источник предположил, что взрывное устройство было размещено снизу, поэтому чиновник его не заметил. Поражающих элементов в нем не было. Только металлическая оболочка, возможно, кусок трубы. В результате Фролов получил несколько осколочных ран ноги, а значит, мощность заряда была небольшой.

Кроме чиновника, никто не пострадал.

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Источник выдвинул версию, что подрыв автомобиля был акцией устрашения.

Ранее 26 декабря сообщалось о покушении на Фролова. Самодельное взрывное устройство, предположительно, было установлено на пороге машины.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливается тип взрывного устройства.

Территорию уже обследовали два наряда кинологов, но больше ничего опасного не нашли.

Предварительная версия — покушение на Фролова связано с его профессиональной деятельностью.

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