СКР показал подорванный автомобиль российского чиновника

На месте покушения на главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова работает следственная группа. Видео с места происшествия опубликовал Следственный комитет России на своем YouTube-канале.
На кадрах следователи и криминалисты осматривают автомобиль Kia Sorento, который был подорван в тот момент, когда чиновник открыл дверь со стороны водителя. Самодельное взрывное устройство, предположительно, было установлено на пороге машины.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Как отметили в СКР, на место происшествия выехали руководитель регионального следственного управления Кирилл Левит и его заместитель Дмитрий Ломакин. Расследование поручено наиболее опытным сотрудникам.
Ранее 26 декабря сообщалось о подрыве автомобиля чиновника на улице Ильинской поселка Рамонь. Фролов с тяжелыми ранениями был госпитализирован.