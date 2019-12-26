СКР показал подорванный автомобиль российского чиновника

На месте покушения на главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова работает следственная группа. Видео с места происшествия опубликовал Следственный комитет России на своем YouTube-канале.

На кадрах следователи и криминалисты осматривают автомобиль Kia Sorento, который был подорван в тот момент, когда чиновник открыл дверь со стороны водителя. Самодельное взрывное устройство, предположительно, было установлено на пороге машины.

Материалы по теме Неизвестные взорвали автомобиль российского чиновника Глава района попал в реанимацию. Покушение связали с его работой

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Как отметили в СКР, на место происшествия выехали руководитель регионального следственного управления Кирилл Левит и его заместитель Дмитрий Ломакин. Расследование поручено наиболее опытным сотрудникам.

Ранее 26 декабря сообщалось о подрыве автомобиля чиновника на улице Ильинской поселка Рамонь. Фролов с тяжелыми ранениями был госпитализирован.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru