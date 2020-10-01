Россиянин взорвал чужую машину самодельной бомбой после ссоры из-за парковки

Житель Перми из мести взорвал самодельной бомбой машину малознакомой женщины, с которой поссорился полгода назад из-за парковочного места, сообщается на сайте регионального МВД.

По данным следствия, вечером 18 октября 2019 года автомобиль Nissan Qashqai и еще одно стоящее рядом авто были повреждены в результате подрыва у одного из жилых домов в центре города. Приехавшие на вызов полицейские обнаружили самодельное взрывное устройство под правым передним колесом иномарки. Общий ущерб составил более 700 тысяч рублей, люди не пострадали.

Виновника взрыва задержали через неделю возле дома. В багажнике его машины были взрывное устройство, накладные усы и парики, которые он использовал для конспирации. Во дворе его частного дома полиция нашла еще две бомбы.

Следователи выяснили, что за полгода до происшествия 58-летний россиянин поссорился с владелицей взорванного автомобиля и после этого несколько месяцев планировал месть. Свою вину он не признал.

Суд приговорил мужчину к 4,5 года условно и штрафу в 50 тысяч рублей за повреждение имущества путем взрыва и незаконное хранение взрывчатки. Ему также предписано дважды в месяц являться на регистрацию и уведомлять органы при смене места жительства.