Россиянин поджег автомобиль со своей годовалой дочерью

В Воронеже арестован местный житель по подозрению в покушении на убийство своей малолетней дочери. Об этом во вторник, 22 сентября, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

По версии следствия, 18 сентября мужчина поссорился с женой и решил расправиться с их годовалым ребенком. Он облил кузов машины бензином, посадил девочку на пассажирское сидение, сел в салон и поджег автомобиль изнутри.

Мать ребенка, которая была свидетелем происходящего, успела открыть дверь и вытащить дочь из машины — с ожогами первой степени девочку доставили в больницу. Мужчина выбрался самостоятельно. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре пьяный мужчина захотел забрать 4-летнего сына из детского сада, протаранил забор учреждения и напал на воспитательницу. Охранник не хотел пускать его во двор и просил убрать автомобиль, но тот «просто шел напролом». Другие родители рассказали, что войдя в группу, мужчина позвал сына, но воспитательница не пустила мальчика — она почувствовала сильный запах алкоголя. Тогда россиянин начал кричать и отбирать ребенка силой, толкать воспитательницу и угрожать ей расправой. Мужчину доставили в полицию.