Российский прокурор из ревности расстрелял и поджег машину соперника

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о покушении на убийство в отношении экс-прокурора Пригородного района Северной Осетии Сослана Созанова. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, покушение на почве ревности произошло 9 декабря 2010 года. В тот день Созанов и двое его сообщников, надев маски, приехали к дому человека, к которому бывший прокурор ревновал свою жену. Когда соперник вышел из подъезда и сел в свой автомобиль, Созанов и его сообщники открыли огонь. После машину, в которой находился раненый, подожгли. Потерпевшему удалось выбраться из автомобиля и позвать на помощь.

Помимо покушения на убийство, бывшему районному прокурору инкриминируют незаконный оборот оружия, а также умышленную порчу чужого имущества.

О покушении на почве ревности стало известно во время расследования уголовного дела, которое было возбуждено 28 июня 2019 года сразу по двум статьям УК РФ — 285 и 290 («Злоупотребление должностными полномочиями» и «Покушение на получение взятки, сопряженное с вымогательством»).

По версии следствия, Созанов вместе с высокопоставленным сотрудником МВД республики требовал с местных бизнесменов и чиновников регулярные денежные выплаты за покровительство.

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