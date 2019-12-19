Ревнивый муж заставил жену съесть обручальное кольцо и забил ее до смерти

Житель английского графства Гэмпшир признался в убийстве своей жены на почве ревности. Об этом пишет The Sun.

В начале года супруги 28-летний Шон Дайсон (Shaun Dyson) и 30-летняя Люси-Анна Раштон (Lucy-Anne Rushton) решили разойтись. Однако ревнивый муж не смог отпустить жену, с которой был вместе девять лет. Формально они жили в одном доме и растили общего ребенка.

Вечером 22 июня Дайсон увидел, что Раштон позвонил ее новый возлюбленный — это вызвало в нем большую ревность. «Проглоти обручальное кольцо, мы больше не пара», — сказал он супруге и избил ее. Свидетелем произошедшего стал ребенок, который позже рассказал в полиции, что проснулся среди ночи и увидел, как отец избивает мать.

«Она стала жертвой продолжительного избиения. Он наступал на нее и прыгал на грудь, пока Раштон лежала на спине», — сказал прокурор Королевского суда Винчестера Саймон Джонс (Simon Jones). По его словам, у женщины зафиксировали 37 переломов.

К утру Дайсон успокоился и вызвал скорую помощь. Когда медики прибыли, Раштон была уже мертва. Британец сбежал из дома до приезда врачей и спустя 10 часов написал полиции, семье и друзьям, что его жена захлебнулась, когда он вылил на нее воду, чтобы разбудить.

Дайсон признал свою вину, суд вынесет ему приговор в пятницу, 20 декабря.

Ранее сообщалось о жителе Улан-Удэ, который избил жену и их восьмимесячного ребенка ведром. Супруги выпивали и поссорились по неизвестной причине. Малыша уже отбирали у родителей, семью ставили на учет из-за злоупотребления спиртным.

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