Россиянин застрелил жену и закопал ее на кладбище

Житель Гергебильского района Дагестана застрелил свою жену и закопал ее тело на сельском кладбище. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.
Как говорится в сообщении, между супругами произошел конфликт на почве ревности. Мужчина заподозрил жену в неверности и выстрелил ей в голову, а затем попытался скрыть следы преступления, закопав тело на территории кладбища.
Сотрудниками СКР по Республике Дагестан возбуждены уголовные дела об убийстве и незаконном обороте оружия. Подозреваемого задержали, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.
В конце декабря в Брянской области 53-летний мужчина открыл стрельбу из огнестрельного оружия на улице, возле одной из городских школ города Клинцы. Он застрелил свою 42-летнюю супругу, а затем покончил с собой.