На Кавказе члена ОПГ задержали за соблазнение и шантаж замужних женщин

В Ингушетии задержали еще одного члена банды, члены которой соблазняли и шантажировали замужних женщин. Об этом в четверг, 8 августа, сообщает Telegram-канал Baza.
Задержанный Исса приходится родным братом главарю группировки Хасану Альтемирову, который попался полиции еще в конце июня. Родственники соблазняли замужних жительниц республики, снимали с ними эротические видео, а затем шантажировали разоблачением, заставляли заниматься сексом с другими мужчинами и требовали денег.
Хасана задержали в Назрани после того, как его выследил супруг одной из пострадавших женщин. Он попытался застрелить обидчика, и в результате тот попал в больницу с ранением ноги.
Через день палату главаря группировки атаковали родственники стрелявшего мужчины. Они избили семерых полицейских, пытавшихся остановить потасовку выстрелами в воздух. Но сами упустили момент, когда в больницу проникли родственники самого Альтемирова и, пользуясь моментом, вывезли его из медицинского учреждения.