Россиянин из мести сжег Jaguar хоккеиста

Полиция установила подозреваемого в поджоге машины бывшего хоккеиста петербургского СКА Пахрудина Гимбатова. Им оказался 48-летний Сергей Михайлов, решивший отомстить спортсмену за конфликт на дороге. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации правоохранительных органов, мужчина в октябре поджег автомобиль марки Jaguar, принадлежащий Гимбатову. Михайлов вычислил, где хоккеист паркует свой автомобиль, подъехал к машине на мотоцикле и облил ее зажигательной жидкостью. При этом вспыхнувшее пламя едва не опалило самого преступника.

Петербуржца вычислили месяц спустя. Мужчина был отпущен под подписку о невыезде.

Гимбатов — воспитанник петербургского хоккея. Он начинал карьеру в СКА в 2009 году, после чего выступал за ряд российских клубов. Сейчас 32-летний форвард играет за эстонский «Калев-Вялк».

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!