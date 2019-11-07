Канадский хоккейный тренер не увидел разрухи в России и поразился

Канадский тренер Крейг Мактавиш, работавший с ярославским «Локомотивом», рассказал о времени, проведенном в России. Слова специалиста приводит TSN.

Он вспомнил, что перед отъездом в Ярославль представлял себе полуразрушенные здания и непрофессиональный персонал, однако в итоге был поражен тем, насколько высок уровень инфраструктуры и сотрудников клуба. «База "Локомотива" — это мировой уровень и уровень Национальной хоккейной лиги», — поделился Мактавиш.

Также он рассказал, что с удовольствием работал с игроками. По словам тренера, все хоккеисты упорно работали, делали все, что он говорил, и относились к нему с уважением.

61-летний Мактавиш тренировал «Локомотив» с мая по сентябрь 2019 года. В общей сложности под его руководством ярославцы провели восемь матчей в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и проиграли в пяти из них. Также специалист известен по работе с клубом НХЛ «Эдмонтон Ойлерз». Сейчас Мактавиш остается без работы.

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