Российский хоккеист запретил американцам «грязно» шутить и помянул Челябинск

Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» Виталий Кравцов вспомнил о времени, проведенном в американском клубе «Хартфорд Вулф Пэк». Слова спортсмена приводятся на сайте российской команды.

В частности, Кравцов рассказал о «грязном» юморе, присущем американцам. Он отметил, что в шутке партнеры могли задеть кого-то из близких, однако примеров приводить не стал. «Я сразу сказал, что надо мной так шутить не надо, потому что я в Челябинске жил», — вспомнил Кравцов.

30 октября форвард провел первый в сезоне матч за «Трактор». Клуб победил минское «Динамо» со счетом 4:1, сам Кравцов результативными действиями не отметился.

Россиянин был выбран под общим девятым номером на драфте новичков Национальной хоккейной лиги клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2018 году. Летом 2019-го он подписал контракт новичка, однако после прохождения летнего лагеря был отдан в «Хартфорд Вулф Пэк». После этого Кравцов вернулся в Россию.

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