Российский нападающий продлил безголевую серию в НХЛ до 80 матчей

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин не смог отличиться в 80-м матче Национальной хоккейной лиги подряд. Об этом пишет «Чемпионат.com».

В последней встрече регулярного чемпионата «Колорадо» проиграл «Анахайм Дакс» со счетом 2:5. Ничушкин провел на льду 7 минут 27 секунд и не отметился результативными действиями.

24-летний Ничушкин свою последнюю шайбу в НХЛ забросил 2016 году, когда выступал за «Даллас Старс». С 2016-го по 2018-й форвард играл за московский ЦСКА, после чего вернулся в Северную Америку. В сезоне-2018/2019, выступая за «Даллас», Ничушкин ни разу не сумел отметиться голом на протяжении всего регулярного чемпионата. Летом этого года россиянин перешел в «Колорадо».

Форвард оказался в числе хоккеистов, которых Международный олимпийский комитет (МОК) в январе 2018 года не стал приглашать на Игры-2018. В итоге сборная России выиграла соревнования в Пхенчхане.

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