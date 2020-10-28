В австралийской пустыне нашли гигантскую парковку ненужных самолетов

Гигантскую парковку для ненужных самолетов нашли в австралийской пустыне рядом с городом Алис-Спрингс. Об этом пишет Bloomberg.

Речь идет о специальном комплексе для долгосрочного хранения и утилизации самолетов для Азиатско-Тихоокеанского региона (The Asia Pacific Aircraft Storage), расположенном в Центральной Австралии. Регион также называют Красным Центром. Проект основали в 2013 году, а первый самолет приняли на хранение год спустя.

Объект представляет собой площадку в пустыне под открытым небом. Сухой воздух и низкие температуры ночью создают почти идеальные условия для хранения воздушных судов, отмечает агентство. В настоящее время на площадке хранится более 100 невостребованных судов, и их число продолжает расти.

В 2020 году спрос на услуги хранилища вырос из-за пандемии коронавируса, которая ударила по авиаперевозкам. И хотя во второй половине года отрасль в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом начала восстанавливаться благодаря Китаю, который взял распространение коронавируса под контроль, международные перевозки все еще слабы.

Ожидается, что по итогам 2020 года количество самолетов, которые хранятся на площадке, вырастет до 200 единиц. По оценке компании, только часть из них вернется в строй, остальным потребуется долгосрочное хранение.