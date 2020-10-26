Turkish Airlines отправит пилотов в неоплачиваемый отпуск на полгода

Авиакомпания Turkish Airlines отправит иностранных пилотов в неоплачиваемый отпуск минимум на полгода, об этом пишет Bloomberg.

Отпуск начнется с 1 ноября, скольких пилотов затронет эта мера не уточняется. На такой шаг «Турецкие авиалинии» пошли из-за закрытия границ и резкого сокращения перелетов во время пандемии коронавируса. Компания потеряла 2,23 миллиарда лир (280 миллионов долларов) во втором квартале, при этом число пассажиров сократилось почти на две трети.

В отличие от конкурентов, перевозчик воздержался от сокращения рабочих мест и не стал обращаться за государственной помощью. Вместо этого авиакомпания снизила зарплаты пилотов на 50 процентов. В этом году акции Turkish Airlines упали на 28 процентов.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании понесли многомиллиардные потери в первом полугодии 2020 года на фоне пандемии коронавируса, обвала спроса на авиаперелеты и роста курсов валют, от которых зависит стоимость лизинга самолетов. Операционные убытки (убытки от продаж) перевозчиков составили 121 миллиард рублей в январе-июне.