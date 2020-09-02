Подсчитаны многомиллиардные потери российских авиакомпаний

Российские авиакомпании понесли многомиллиардные потери в первом полугодии 2020 года на фоне пандемии коронавируса, обвала спроса на авиаперелеты и роста курсов валют, от которых зависит стоимость лизинга самолетов. Об этом пишет РБК со ссылкой на заместителя исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Бориса Шокурова.

В ассоциации проанализировали данные 35 крупнейших российских пассажирских авиакомпаний, на которые приходится более 99 процентов авиаперелетов. Там подсчитали, что операционные убытки (убытки от продаж) перевозчиков составили 121 миллиард рублей в январе-июне. Цифра почти вдвое превысили более ранний прогноз АЭВТ, согласно которому потери должны были составить 70 миллиардов.

В январе-июне российские и иностранные авиакомпании перевезли в России 30,7 миллиона пассажиров. Пассажиропоток оказался вдвое меньше, чем в аналогичный период 2019 года, когда цифра была на уровне 66,2 миллиона человек. Больше всего объемы перевозок упали во втором квартале, когда действовали ограничения на авиаперелеты.